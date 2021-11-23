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Разработчики из студии Frogwares выпустили несколько дней назад (16 ноября) детективное приключение Sherlock Holmes: Chapter One. В данный момент у проекта есть 81 % рейтинга на основании 270 обзоров, что не так уж и плохо. Авторы решили подогревать интерес к новому «Шерлоку» с помощью обновлений: со списком ближайших они точно определились.

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Например, игра уже получила бесплатное DLC под названием «Комплект детектива», куда входят три новых костюма: два для Шерлока и ещё один для Джона.

Затем Frogwares раскрыла свои планы по выпуску игр обновлений на декабрь. А ведь первый патч и платное дополнение «Святые и грешники» уже вышли. Итак, в следующем месяце проект получит ещё одно дополнение (входит в сезонный абонемент) и ещё один патч. Последний обязательно исправит технические огрехи и недоработки (пока встречаются). Точные сроки для выхода обоих апдейтов пока не указываются.

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Помимо всего, авторы из Frogwares напомнили, что работа над версиями Sherlock Holmes: Chapter One для PS4 и Xbox One продолжается. Их релиз обязательно состоится, точная дата будет объявлена позже.