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Cyberpunk 2077 ещё долго будут приводить в пример разбившей надежды игры, а разработчикам из CD Projekt RED ещё долго придётся оправдываться и зализывать репутационные раны. Сегодня, например, квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско и дизайнер квестов Филипп Вебер обсудили неудачи в процессе разработке игры, приведшие к положению, с которым мы имеем дело сегодня.

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По словам господина Саско, одной из причин неудачи Cyberpunk 2077 стало уделение разработчиками слишком большого внимания вариативности. Его коллега Вебер привёл в пример задание, в рамках которого главный герой сопровождает Такемуру на его пути в Вакако: данное задание можно пройти разными путями, и от каждого выбранного игроком варианта зависят дальнейшие реакции неигровых персонажей и целая цепочка событий.

Подобных заданий на просторах Найт-Сити вагон и маленькая тележка, и Вебер считает, что команда сильно перестаралась с нелинейностью и последствиями того или иного выбора игрока. Выделив столько ресурсов на реализацию вариативности, разработчики упустили массу более важных для игрового процесса моментов. К сожалению, CD Projekt RED пришлось научиться на собственных ошибках, стоивших ей очень многого.

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В настоящее время Cyberpunk 2077 (менее года с момента релиза) по популярности уже «просела» сильно ниже The Witcher 3 Wild Hunt (более 5,5 лет с момента релиза) и постоянно принимает участие в распродажах. Вчера, например, в GOG стартовала распродажа, в рамках которой Cyberpunk 2077 уже можно взять с рекордной скидкой в 50 %.