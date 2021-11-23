Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Cyberpunk 2077 считают, что перестарались с вариативностью и упустили множество более важных моментов в геймплее
Трудно не согласиться.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus вопреки росту крипты
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Cyberpunk 2077 ещё долго будут приводить в пример разбившей надежды игры, а разработчикам из CD Projekt RED ещё долго придётся оправдываться и зализывать репутационные раны. Сегодня, например, квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско и дизайнер квестов Филипп Вебер обсудили неудачи в процессе разработке игры, приведшие к положению, с которым мы имеем дело сегодня.

реклама

По словам господина Саско, одной из причин неудачи Cyberpunk 2077 стало уделение разработчиками слишком большого внимания вариативности. Его коллега Вебер привёл в пример задание, в рамках которого главный герой сопровождает Такемуру на его пути в Вакако: данное задание можно пройти разными путями, и от каждого выбранного игроком варианта зависят дальнейшие реакции неигровых персонажей и целая цепочка событий.

Подобных заданий на просторах Найт-Сити вагон и маленькая тележка, и Вебер считает, что команда сильно перестаралась с нелинейностью и последствиями того или иного выбора игрока. Выделив столько ресурсов на реализацию вариативности, разработчики упустили массу более важных для игрового процесса моментов. К сожалению, CD Projekt RED пришлось научиться на собственных ошибках, стоивших ей очень многого.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

В настоящее время Cyberpunk 2077 (менее года с момента релиза) по популярности уже «просела» сильно ниже The Witcher 3 Wild Hunt (более 5,5 лет с момента релиза) и постоянно принимает участие в распродажах. Вчера, например, в GOG стартовала распродажа, в рамках которой Cyberpunk 2077 уже можно взять с рекордной скидкой в 50 %.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

CD Projekt RED опровергла слухи о скором включении Cyberpunk 2077 в каталог Xbox Game Pass
Cyberpunk 2077 в GOG можно купить за полцены — это самая большая скидка на игру с момента её выхода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья
9
Работа масштабирования в драйвере NVidia 496.84 (хот фикс)
44
Чистим компьютер от пыли правильно - без жертв и разрушений
138
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
21
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2
Полезен ли Bitcoin для экологии и окружающей среды - поможет ли он развитию зеленой энергетики
23

Сейчас обсуждают

RandomXP
18:19
Великолепная статья.
Полезен ли Bitcoin для экологии и окружающей среды - поможет ли он развитию зеленой энергетики
VRoman
18:17
По-моему до Интел наконец-то дошло, что раз процы с отключеной графикой пользуются популярностью, то отделив графику в отдельный чиплет, можно хорошенько сэкономить на себестоимости таких процев.
Встроенная графика процессоров Intel Meteor Lake может производиться по 3-нм техпроцессу TSMC
tsaMolotoff
18:15
вариативность в клоне гта без стат и ветвящегося сюжета? они там совсем поехали что ли?
Авторы Cyberpunk 2077 считают, что перестарались с вариативностью и упустили множество более важных моментов в геймплее
KAHAT
18:14
Маша и Медведь - согласен. Вот ничего не скажу против. Молодцы создатели. Только заметьте, они не продолжали своим творением ни Простоквашино, ни Ну Погоди, ни Кота Леопольда и т.д.
Анонсирован перезапуск мультфильма "Ну, погоди!" - Волк в нем стал геймером
KAHAT
18:12
Однако скрытую хитрость в словах твоих падаван вижу я. Это называется на чужом горбу в рай выскочить, или, если современно, эксплуатация раскрученного бренда. И, если бы стилистика мультфильма была бы...
Анонсирован перезапуск мультфильма "Ну, погоди!" - Волк в нем стал геймером
Тролль Толстый
18:09
огрызок тут не причем, он занимает только сырые альфа-версии техпроцессов, которые все-равно еще не годны для полноценных чипов.
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – в тренде GeForce GT 1030 и GeForce GTX 1050Ti
Сергей Андреевич
18:05
смысл ? купите старый тлф кнопочный аля 90 )) чо раритет же )) или слабо ))) нокиа за 100 тр взять кирпич пох что там акум сдох и дисплей 2 на 2см )))
Минутка юмора - забавные моменты в объявлениях о продаже видеокарт
Roditch
18:03
Либо в больших студиях только озабоченные работают, либо объявлен заказ на эти студии.
Глава американского подразделения Nintendo «встревожен и огорчён» ситуацией в Activision Blizzard
Ринат Кучаев
18:02
Только вагон потерялся.
Авторы Cyberpunk 2077 считают, что перестарались с вариативностью и упустили множество более важных моментов в геймплее
Fanger
18:00
С вариативностью перестарались в Age Of Decadence. За вариативность в 2077 на ее фоне становится как-то неловко.
Авторы Cyberpunk 2077 считают, что перестарались с вариативностью и упустили множество более важных моментов в геймплее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем