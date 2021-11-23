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Разработчики из украинской студии Mauris поделились новой информацией о пиратском экшене Corsairs Legacy — проекте в духе «Корсаров». Если что, его релиз отложен до 2022 года, а сами авторы решили отдельно напомнить о существовании проекта с помощью стрим-марафона продолжительностью 48 часов (в Steam).

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Если говорить о 2022-м годе, то студия Mauris планирует выпустить RPG-компонент Mauris со сражениями на суше и морскими боями. Вместе с объявлением о переносе разработчики игры запустили 48-часовую трансляцию, в рамках которой руководитель проекта Владимир Бондаренко представляет разные аспекты геймплея (морские сражения, локации и прочее). Авторы собираются отвечать во время стрима на разные вопросы пользователей, а в начале 2022-го года — выпустить полноценный геймплейный трейлер.

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Сам проект Corsairs Legacy лишь вдохновлён серией «Корсары», но не является прямым продолжением серии.