Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пиратский экшен Corsairs Legacy выйдет только в 2022 году
Бывает.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus вопреки росту крипты
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Разработчики из украинской студии Mauris поделились новой информацией о пиратском экшене Corsairs Legacy — проекте в духе «Корсаров». Если что, его релиз отложен до 2022 года, а сами авторы решили отдельно напомнить о существовании проекта с помощью стрим-марафона продолжительностью 48 часов (в Steam).

реклама

Если говорить о 2022-м годе, то студия Mauris планирует выпустить RPG-компонент Mauris со сражениями на суше и морскими боями. Вместе с объявлением о переносе разработчики игры запустили 48-часовую трансляцию, в рамках которой руководитель проекта Владимир Бондаренко представляет разные аспекты геймплея (морские сражения, локации и прочее). Авторы собираются отвечать во время стрима на разные вопросы пользователей, а в начале 2022-го года — выпустить полноценный геймплейный трейлер.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Сам проект Corsairs Legacy лишь вдохновлён серией «Корсары», но не является прямым продолжением серии.

#corsairs legacy #mauris
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья
9
Работа масштабирования в драйвере NVidia 496.84 (хот фикс)
41
Чистим компьютер от пыли правильно - без жертв и разрушений
138
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
18
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2
Полезен ли Bitcoin для экологии и окружающей среды - поможет ли он развитию зеленой энергетики
19

Сейчас обсуждают

mkol
16:49
Это не расширение ОЗУ, а выделение части флеш-памяти под файл подкачки, что делать крайне не рекомендуется, иначе после износа ячеек флеш-памяти смартфон можно будет выбрасывать на помойку.
16 смартфонов Samsung получили функцию расширения ОЗУ RAM Plus
Меровинген
16:47
Если 5000 тыквы, получается 8,9,10и 11 поколения интела тоже тыквы?
Core i9-12900K со включенным AVX-512 обеспечивает преимущество при эмуляции PS3
ev_rus
16:46
А что в великобританию из своего салорейха упорот не лезешь, в вонючую, в которой там у всех глаза в кучу узкопосаженные. Значит там можно иметь королеву, восторгаться этим, а нам императора нельзя? Т...
Переиграть конкурентов бюджетной видеокарте Intel Arc может помочь 6 ГБ быстрой GDDR6 с шиной 96 бит
Меровинген
16:45
Где погорельцы то? Покажи
Core i9-12900K со включенным AVX-512 обеспечивает преимущество при эмуляции PS3
Меровинген
16:42
Обсыкаешь ты лишь свои штанцы
Core i9-12900K со включенным AVX-512 обеспечивает преимущество при эмуляции PS3
ev_rus
16:40
Школо-лгбт дизайн, для животного, который походу живет отдельно от родителя1 и родителя2. Да и зачем столько лишних помещений, санузел и пр. Как правило не отходя от компа вся тусовка по квартире у ни...
Российские дизайнеры ИКЕА создали полноценную киберквартиру для геймеров
Sergei Svinobaklan
16:40
Эх, запишить что ли статью о том что Самсунг в 2050 гду каком нибудь выпустит DDR 20 на 1 пм техпроцессе и на 1ГГц частоте А вдруг и вправду выпустит?😂😂😂🤣
Samsung рассказала о разработке ОЗУ DDR6 до 17 000 МГц и DDR7 от 32 000 МГц на 1-нм техпроцессе
Русик Русик
16:39
Так тогда скажут что они женоненавистники и все равно загнобят. Или кто то оскорбится
Activision Blizzard создала специальный комитет, который будет следить за пресечением «харассмента» в холдинге
Антон вырезай его
16:35
расслабь жабры, автозамена сработала, я писал петербурца)
Чистим компьютер от пыли правильно - без жертв и разрушений
Виталий Shokerxxx
16:31
ну ващет так то вывести из строя танк можно и винтовкой и пулеметом.
Снайперская винтовка в Battlefield 2042 «разбирает» танк быстрее, чем противотанковый гранатомёт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем