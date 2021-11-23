Но на статус даже минимально рабочего он претендовать не может. Поэтому и неактивный.

Появившийся много лет назад в Grand Theft Auto V режим вида от первого лица немножко «избаловал» молодых фанатов серии, которые теперь с трудом представляют себе игру без возможности переключения с первого на третье лицо по желанию игрока. Поэтому когда в сборнике ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition игроки не обнаружили соответствующей опции, то многие из них были огорчены.

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Впрочем, возможно, что внедрение режима вида от первого лица всё же рассматривалось разработчиками: либо как дополнительная опция, либо, что куда вероятнее, для устройств виртуальной реальности. О том, что такая возможность в сборнике технически существует, сообщил датамайнер Бен Тарпин: выполнена она в качестве специальной команды для режима отладки движка Unreal.

По словам Тарпина, режим от первого лица в таком варианте абсолютно недоработан: анимаций рук (и ног, хотя без этого жить можно) нет, вступать в перестрелки с супостатами крайне неудобно, да и в целом играть от третьего лица как-то привычнее.

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA — Ben Turpin (@videotech_) November 20, 2021

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Напомним, что Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition вышла около двух недель назад, получила разгромные пользовательские оценки и была облита тоннами справедливой критики. Впоследствии Rockstar извинилась за ненадлежащего качества продукт и пообещала решить все его проблемы. Делать это, впрочем, придётся долго, так что для всех желающих Rockstar вернула оригинальные игры «трилогии» в продажу и предоставила к ним автоматический доступ для всех обладателей сборника ремастеров.