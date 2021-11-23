Nintendo прямо как Министерство Тревоги и Огорчения.

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Все, кому не лень, продолжают комментировать скандал вокруг Activision Blizzard так, будто у самих всё настолько идеально, что никто ни к чему и никогда не придерётся. Так, по поводу сложившейся в холдинге ситуации высказался глава американского подразделения компании Nintendo Дуг Боузер (Doug Bowser). Согласно сведениям СМИ, Боузер на днях разослал сотрудникам Nintendo of America письма, в котором выразил свои искренние тревогу и огорчение касательно происходящего в Activision Blizzard.

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По словам Дуга Боузера, явления в холдинге противоречат его личным ценностям в частности, а также политике компании Nintendo в целом. Несколькими днями ранее ситуацию в Activision Blizzard прокомментировали также руководители Sony Interactive Entertainment и Xbox, выразив обеспокоенность и заявив о «переоценке» дальнейшего сотрудничества соответственно.

В настоящее время ситуация с Activision Blizzard исключительно неприятная и даже поляризующая. Одни выступают на стороне гендиректора холдинга Бобби Котика, заявляя, что никто не сделал для повышения инклюзивности и доброжелательности в компании больше, чем он, другие же недовольны работой топ-менеджера и требуют его отставки.

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Чем это всё закончится, непонятно. Ясно одно: стоимость акций холдинга рухнула до самого низкого за последние без малого два года значения.