Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава американского подразделения Nintendo «встревожен и огорчён» ситуацией в Activision Blizzard
Nintendo прямо как Министерство Тревоги и Огорчения.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus вопреки росту крипты
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Все, кому не лень, продолжают комментировать скандал вокруг Activision Blizzard так, будто у самих всё настолько идеально, что никто ни к чему и никогда не придерётся. Так, по поводу сложившейся в холдинге ситуации высказался глава американского подразделения компании Nintendo Дуг Боузер (Doug Bowser). Согласно сведениям СМИ, Боузер на днях разослал сотрудникам Nintendo of America письма, в котором выразил свои искренние тревогу и огорчение касательно происходящего в Activision Blizzard.

реклама

По словам Дуга Боузера, явления в холдинге противоречат его личным ценностям в частности, а также политике компании Nintendo в целом. Несколькими днями ранее ситуацию в Activision Blizzard прокомментировали также руководители Sony Interactive Entertainment и Xbox, выразив обеспокоенность и заявив о «переоценке» дальнейшего сотрудничества соответственно.

В настоящее время ситуация с Activision Blizzard исключительно неприятная и даже поляризующая. Одни выступают на стороне гендиректора холдинга Бобби Котика, заявляя, что никто не сделал для повышения инклюзивности и доброжелательности в компании больше, чем он, другие же недовольны работой топ-менеджера и требуют его отставки.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Чем это всё закончится, непонятно. Ясно одно: стоимость акций холдинга рухнула до самого низкого за последние без малого два года значения.

#activision blizzard
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

СМИ: Бобби Котик допустил возможность ухода с поста гендиректора Activision Blizzard
Xbox «оценит» дальнейшие отношения с Activision Blizzard
Activision Blizzard создала специальный комитет, который будет следить за пресечением «харассмента» в холдинге
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья
9
Работа масштабирования в драйвере NVidia 496.84 (хот фикс)
40
Чистим компьютер от пыли правильно - без жертв и разрушений
131
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
45
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
12
Полезен ли Bitcoin для экологии и окружающей среды - поможет ли он развитию зеленой энергетики
19

Сейчас обсуждают

Шешенбек Тант-Оглы
13:49
Пишите .пока перекупы не купили
Нестабильность рынка криптовалют привела к ощутимому падению доходов майнеров Эфира на видеокартах
rebel-1
13:44
У нас че, уже сайт уровня лентача? Термоядерный двигатель? А что, человечество уже освоило термояд?
Британская компания Pulsar Fusion планирует к 2027 году испытать в космосе термоядерный двигатель
Lamerusha Lat
13:43
Раджа был "взволнован и напуган". Теперь этот "встревожен и огорчён".
Глава американского подразделения Nintendo «встревожен и огорчён» ситуацией в Activision Blizzard
rebel-1
13:40
Европа что то тоже там собиралась до этой зимы получать почти всю электроэнергию из возобновляемых источников. И в америке прошлой зимой целый штат.
Через три года NVIDIA будет 65% электроэнергии получать из возобновляемых источников
Шотахупипу
13:39
Немногие пока несчастные владельцы алдеров отключают е-яйдра и говорят что так даже лучше едет и ваще так и задумывалось.
Gigabyte решила проблему совместимости процессоров Intel Alder Lake с играми защищёнными Denuvo
Jurten Krieg
13:38
Выглядит кайфово, жаль что говно)
«Свои! Не стрелять!»: трейлер к скорому началу закрытой «беты» World War 3
Шотахупипу
13:38
ты забыл ещё project hydra, без неё никак.
Gigabyte решила проблему совместимости процессоров Intel Alder Lake с играми защищёнными Denuvo
ronoho
13:36
так это и хорошо. т.е. продажи электроэнергии вырастут и денег с её продажи рф получит больше.
Китайские майнеры перевезли в Россию 1 800 000 устройств для добычи Биткоина
Lamerusha Lat
13:36
Маргинальный элемент.
Чистим компьютер от пыли правильно - без жертв и разрушений
nikolai3anv
13:36
Я знаешь ли не специалист по членам
Полезен ли Bitcoin для экологии и окружающей среды - поможет ли он развитию зеленой энергетики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем