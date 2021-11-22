Потому что иначе и быть не могло.

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Сегодня утром состоялся релиз Farming Simulator 22 — новой части серии сельскохозяйственных симуляторов, предоставляющих игрокам возможность виртуально стать лучшими фермерами в окрестностях. И вот, не успел релиз толком состояться, как неподкупная статистика Steam дала понять, что мы имеем дело с самым успешным в плане стартового «онлайна» запуском новой части серии Farming Simulator.

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Пиковый показатель присутствующих одновременно в игре пользователей превысил 100 тысяч человек. Для сравнения, у Farming Simulator 19, предыдущей наиболее успешной части франшизы, пиковое значение «онлайна» достигало всего 59 тысяч человек.

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Попутно с этим в Steam у Farming Simulator 22 подросли и пользовательские оценки. Если первые часы после релиза они были «смешанными», то на момент публикации данной заметки рейтинг подрос до 77 %, став «в основном положительным».