Google и Apple там есть, разумеется.

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Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Роскомнадзор опубликовал реестр иностранных IT-компаний, который необходимо открыть филиалы или представительства на территории Российской Федерации. Данные компании должны будут разместить на своих сайтах электронную форму для обратной связи с российскими пользователями, а также создать кабинет на сайте РКН для взаимодействия с властями и установить на своих ресурсах счётчик посещаемости.

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Собственно, вот сам список компаний:

Google;

Apple;

Meta;

Twitter;

TikTok;

Telegram;

Zoom;

Likeme (владеет соцсетью Likee);

Viber;

Discord;

Pinterest;

Spotify;

Twitch.

Так называемый закон о «заземлении» Госдума приняла ещё в июне текущего года. Согласно нему, зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с 1 января 2022 года должны открыть филиалы или представительства в России.

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Если же указанные выше компании откажутся это сделать, то им грозит исключение из поисковой выдачи и запрет на рекламу в РФ. Приём платежей и сбор персональных пользователей тоже будет запрещён, а сами сайты получат маркировку о несоблюдении закона. Наконец, их могут частично или полностью заблокировать.