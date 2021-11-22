Роскомнадзор опубликовал реестр иностранных IT-компаний, который необходимо открыть филиалы или представительства на территории Российской Федерации. Данные компании должны будут разместить на своих сайтах электронную форму для обратной связи с российскими пользователями, а также создать кабинет на сайте РКН для взаимодействия с властями и установить на своих ресурсах счётчик посещаемости.
реклама
Собственно, вот сам список компаний:
- Google;
- Apple;
- Meta;
- Twitter;
- TikTok;
- Telegram;
- Zoom;
- Likeme (владеет соцсетью Likee);
- Viber;
- Discord;
- Pinterest;
- Spotify;
- Twitch.
Так называемый закон о «заземлении» Госдума приняла ещё в июне текущего года. Согласно нему, зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с 1 января 2022 года должны открыть филиалы или представительства в России.
Если же указанные выше компании откажутся это сделать, то им грозит исключение из поисковой выдачи и запрет на рекламу в РФ. Приём платежей и сбор персональных пользователей тоже будет запрещён, а сами сайты получат маркировку о несоблюдении закона. Наконец, их могут частично или полностью заблокировать.