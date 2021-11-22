Когда Xbox Game Studios в середине октября прошлого года выпустила в продажу Age of Empires III Definitive Edition, многие игроки надеялись, что на этом контентная поддержка перевыпущенной стратегии в реальном времени не закончится. Что ж, вера оправдалась: сначала Age of Empires III DE получила дополнение с США, затем — с африканскими цивилизациями, и вот, теперь очередь дошла до Мексики.
реклама
С геймплейной точки зрения Мексика частично похожа на выпущенные ранее США. Так, например, при переходе в новую эпоху игрок-мексиканец может выбирать входящий (естественно, формально) в состав нового государства федеральный штат. Каждый из доступных на выбор штатов предоставляет Мексике уникальные бонусы и технологии.
Кроме того, разработчики отдали дань уважения революционным действиям против Испании, в результате которых и образовалось новое мексиканское государство. Так, в Age of Empires III Definitive Edition Мексика, в отличие от других европейских (и культурно связанных с европейскими) государств может последовательно провозгласить сразу несколько революций при переходе в новую эпоху. Каждое новое образованное в результате революции государство обеспечивает игроку дополнительные возможности и геймплейные бонусы. Уникальные юниты, постройки и карточки с бонусами — всё это будет.
Наконец, Мексика уникальна в своей возможности отменить революционные изменения в государстве, сохранив при этом все бонусы от последних. Затем можно опять устроить революцию. В общем, задорно, переворот за переворотом, хаос и безудержное веселье. Новая цивилизация появится в Age of Empires III Definitive Edition уже 1 декабря.