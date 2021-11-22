Мероприятие такое, если что.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики онлайн-экшена Sea of Thieves из студии Rare запустили в игре особое событие, которое получило название «Пир изобилия». Как водится во всех подобных случаях, пользователям предоставят возможность зарабатывать золото, сезонную славу и прочие бонусные предметы.

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Представленный «Пир изобилия» разбит на две части: подготовительную и праздничную. В рамках первой нужно заниматься подготовкой, готовя мясо и собирая флаги. После чего наступит сам ивент.

Этап подготовки начался уже сегодня, 22 ноября, а всё мероприятие продлится до 29 ноября. Разработчики дали понять, что у игроков будет возможность забрать награды за обе части мероприятия.

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Sea of Thieves доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series X|S. В Steam у проекта очень хороший рейтинг — аж 90 % на основании более 147 тысяч отзывов.