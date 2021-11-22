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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
WB Games Montreal трудится ещё над одной игрой помимо Gotham Knights
Было бы удивительно, если бы было иначе.
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В настоящее время студия WB Games Montreal доделывает супергеройский боевичок Gotham Knights. Естественно, будучи достаточно крупным коллективом разработчиков, WB Games Montreal параллельно делает ещё как минимум один проект, о существовании которого СМИ стало известно из страничек сотрудников студии в деловой социальной сети LinkedIn.

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Что это за проект, к какому жанру он принадлежит и когда выйдет — всё это вопросы, на которые ещё только предстоит найти ответы. Интересно другое: на всех найденных журналистами страничках разработчиков в LinkedIn указано, что они трудились над ним с сентября 2019-го по июнь 2021-го. Что случилось дальше — проект был отменён или же все силы WB Games Montreal были переброшены на более приоритетную игру в лице Gotham Knights — неизвестно.

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Как неизвестна и точная дата выхода «Рыцарей Готэма». Предполагается, что игра выйдет в следующем году. Напомним, что в Gotham Knights нам предстоит подменить Бэтмена в его деле защитника Готэма. Там, где мужчина в костюме летучей мыши справлялся один, отныне действует группа из четырех его учеников и единомышленников: Бэтгёрл, Робина, Красного Колпака и Найтвинга.

#wb games montreal #gotham knights
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