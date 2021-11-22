Авторы поделились планом второго года поддержки проекта.

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Hitman 3 стала самой успешной игрой про Агента 47, поэтому не приходится удивляться тому, что разработчики из IO Interactive решили продлить его контентную поддержку ещё как минимум на один год, о чём сообщили сегодня в соответствующей публикации на своём официальном сайте.

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Итак, пройдём по порядку обо всём, что нам сегодня поведали разработчики. Второй год контентной поддержки Hitman 3 стартует 20 января и продлится двенадцать месяцев. В рамках второго года нас ждут новые сюжетные линии, карты, игровые режимы и новые способы прохождения различных миссий.

Обещано внедрение технологии трассировки лучей, поддержки систем виртуальной реальности, а также специального «аркадного» режима для «Неуловимых целей». Деталей данной вариации режима пока нет. Поддержка VR появится в январе, а рейтрейсинга — в течение года. Весной Hitman 3 ждёт крупное обновление, всеми подробностями которого с нами поделятся ближе к его выходу.

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На сегодняшний день обновлённая трилогия Hitman преодолела отметку в 50 миллионов игроков, однако сколько из них приходятся конкретно на Hitman 3, не уточняется. Напомним лишь, что Hitman 3 всего за неделю полностью окупила все расходы на свою разработку.