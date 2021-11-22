Подробностей немного, но они есть.

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Разработчики из Riot Games опубликовали новые подробности файтинга Project L, анонс которого состоялся несколько лет назад. Параллельно с публикацией новых данных был представлен видеоролик с настоящим геймплеем.

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Итак, Project L — файтинг, в котором есть разбитие на команды по два чемпиона, сменяющих друг друга на поле боя. Здешние персонажи взяты из вселенной League of Legends. Разработчики подчёркивают, что освоиться в новой игре будет просто, а вот достичь мастерства — нет.

Для максимальной отзывчивости в управлении представителям Riot Games приходится постоянно заниматься оптимизацией сетевого кода. Именно поэтому в Project L за основу взят предиктивный метод, а также технология RiotDirect из league of Legends и Valorant, существенно снижающая пинг.

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Разработчики из Riot Games также признаются, что детальной игровой процесс Project L ещё не прорабатывался — всё предстоит сделать в будущем. Релиз проекта может случиться не раньше 2023 года, целевые платформы пока не указываются.