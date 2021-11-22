Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Повторный анонс многострадальной Lords of the Fallen 2 рассчитывают устроить в следующем году
Хоронить проект разработчики не стали. Решили ждать второго пришествия.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus вопреки росту крипты
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Помните про Lords of the Fallen 2? Если нет, то это неудивительно: проект практически не появляется в информационном поле, а все известные о нём подробности — это то, у игры проблемы, многочисленные смены разработчиков и неизвестные сроки окончания работ. После стольких лет проблем и убытков проект логичнее было бы «похоронить», но компания CI Games не из робкого десятка и всерьёз намерена довести проект до конца. О чём представители коллектива и сообщили сегодня в рамках квартального финансового отчёта.

реклама

Как заверяют руководители CI Games, работа над Lords of the Fallen 2, которую впоследствии поручили внутреннему подразделению компании в лице коллектива Hexworks, продвигается уверенными темпами, и CI в целом довольна готовящимся проектом. По плану, его повторный анонс состоится уже в первом или втором квартале следующего года, а выход на финишную прямую ожидается уже к апрелю. В CI Games дополнительно напомнили, что Lords of the Fallen 2 — крупнейшая игра из всех, над которыми ей доводилось трудиться.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Напомним, что Hexworks — это уже третья студия, работающая Lords of the Fallen 2. С первыми двумя — Deck13 и Defiant — соглашения были расторгнуты из-за несоответствия качества работ и скорости их выполнения. В целом проект Lords of the Fallen 2 в том или ином виде существует аж с 2014 года, что иначе как катастрофой для бюджета CI Games назвать сложно.

#ci games #hexworks #lords of the fallen 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игроки тепло приняли Sniper Ghost Warrior Contracts 2
Голова раскалывается: свежий геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2
PC-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 продаётся вдвое лучше предшественницы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вышла новая Windows 10 LTSC 2021: сравниваем производительность с Windows 10 Pro 21H2
71
«Чёрная пятница» – купи софт и получи ключ для Windows 10 Pro или Windows 11 Pro бесплатно
Минутка юмора - забавные моменты в объявлениях о продаже видеокарт
75
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья
6
Российские дизайнеры ИКЕА создали полноценную киберквартиру для геймеров
45
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
24
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
5
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2
Мои впечатления от игры Sam and Max Season Two
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Павленко
15:58
бабосики же платят. все бизнес, вы стадо
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья
Cliaban Rilag
15:58
После прививки у себя в плече чип обнаружил!
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья
Frito Pendejo
15:56
Без раскачки в прорыв!
На просторах интернета заметили фейковую рекламу криптовалюты от Павла Дурова и Владимира Путина
El Maco Deluxe
15:54
Ну на старые компы ещё понимаю. Но на новый комп ставить этот обрубок, надо быть совсем тупым.
Вышла новая Windows 10 LTSC 2021: сравниваем производительность с Windows 10 Pro 21H2
Keltis
15:52
Посмотрите на Простоквашино, только ленивый на старте не пнул, а как франшиза очень даже успешно зашло. И популярно и прибыльно, несмотря на то, что вначале тоже все писали что "кто это купит" и "надр...
Анонсирован перезапуск мультфильма "Ну, погоди!" - Волк в нем стал геймером
32Влад32
15:47
Вспоминается реклама МММ ))) "Решил купить жене сапоги ..." ))))
На просторах интернета заметили фейковую рекламу криптовалюты от Павла Дурова и Владимира Путина
Андрей Чикальский
15:40
Опять прививки. Да сделайте вы уже её и не нойте. Вам же лучше.
Крупный сбой в работе серверов Tesla привел к остановке электромобилей по всему миру
Каа
15:40
Цена как за чугунный... Платить за имя - увольте-с... У меня ровно с таким же функционалом за 3000 руб.
Компания Lian Li объявила о выпуске просторного корпуса в «малом формате»
Каа
15:40
12600K и 3070Ti идеально
Компания Lian Li объявила о выпуске просторного корпуса в «малом формате»
Антон вырезай его
15:37
врятли, т.к. интел вкладывается в развитие и оптимизацию софта, амд делает только кремний и нужен интолу чтобы существовать
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем