Хоронить проект разработчики не стали. Решили ждать второго пришествия.

Помните про Lords of the Fallen 2? Если нет, то это неудивительно: проект практически не появляется в информационном поле, а все известные о нём подробности — это то, у игры проблемы, многочисленные смены разработчиков и неизвестные сроки окончания работ. После стольких лет проблем и убытков проект логичнее было бы «похоронить», но компания CI Games не из робкого десятка и всерьёз намерена довести проект до конца. О чём представители коллектива и сообщили сегодня в рамках квартального финансового отчёта.

реклама

Как заверяют руководители CI Games, работа над Lords of the Fallen 2, которую впоследствии поручили внутреннему подразделению компании в лице коллектива Hexworks, продвигается уверенными темпами, и CI в целом довольна готовящимся проектом. По плану, его повторный анонс состоится уже в первом или втором квартале следующего года, а выход на финишную прямую ожидается уже к апрелю. В CI Games дополнительно напомнили, что Lords of the Fallen 2 — крупнейшая игра из всех, над которыми ей доводилось трудиться.

Напомним, что Hexworks — это уже третья студия, работающая Lords of the Fallen 2. С первыми двумя — Deck13 и Defiant — соглашения были расторгнуты из-за несоответствия качества работ и скорости их выполнения. В целом проект Lords of the Fallen 2 в том или ином виде существует аж с 2014 года, что иначе как катастрофой для бюджета CI Games назвать сложно.