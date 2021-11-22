Стриминговый сервис Netflix совместно с Riot Games анонсировали продолжение анимационного сериала «Аркейн» во вселенной League of Legends на второй сезон. Соответствующее сообщение было опубликовано в социальных сетях Netflix и Riot Games. Команда поддержки сериала подтвердила, что новый сезон «Аркейна» продолжит историю сестёр Вай и Джинкс.
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Созданием второго сезона займётся французская студия Fortiche Productions — они же создавали и первый. Французы также дали понять, что в 2022 году новые эпизоды сериала «Аркейн» не выйдут. Но и ждать шесть лет, как это было в случае с первым сезоном, тоже не придётся.
Первый сезон «Аркейн» был в подробностях освящён в нашем разделе. Всего авторы выпустили три акта по три серии в каждом в период с 7 по 21 ноября. Анимационный сериал был крайне тепло принят публикой.