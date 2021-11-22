Около полутора недель назад в продажу поступила Jurassic World Evolution 2 — новая игра в жанре симулятора управляющего парком Юрского периода. Об успехах (или об отсутствии таковых) в отношении проекта до сего дня ничего не было известно, но вечно скрывать положение дел в нашем мире невозможно, поэтому представители Frontier Developments вышли на связь и поделились с нами первой информацией.
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Итак, что касается предварительных заказов Jurassic World Evolution 2, то по данному показателю сиквел примерно равноценен оригинальной игре. А вот пострелизные продажи оказались ниже ожидаемых на всех платформах. Разработчики считают, что причина тому — очень «насыщенный» новыми видеоиграми месяц. Считают ли разработчики, что аудитории этих игр никак не пересекаются с аудиторией Jurassic World Evolution 2, осталось без комментария.
Но представители Frontier не унывают и убеждены в том, что Jurassic World Evolution 2 в итоге превзойдёт свою предшественницу: если не через месяц, то хотя бы через год. Большие надежды Frontier сейчас возлагает на запланированный к премьере летом следующего года кинофильм «Мир Юрского периода: Власть», который определённо повысит интерес людей к франшизе.
Напомним, что критики и игроки в целом тепло приняли продолжение, заявив, что здесь все как в оригинале, только лучше, качественнее и симпатичнее с эстетической точки зрения.