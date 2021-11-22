Пока что, правда, всё «не фонтан».

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Около полутора недель назад в продажу поступила Jurassic World Evolution 2 — новая игра в жанре симулятора управляющего парком Юрского периода. Об успехах (или об отсутствии таковых) в отношении проекта до сего дня ничего не было известно, но вечно скрывать положение дел в нашем мире невозможно, поэтому представители Frontier Developments вышли на связь и поделились с нами первой информацией.

реклама

Итак, что касается предварительных заказов Jurassic World Evolution 2, то по данному показателю сиквел примерно равноценен оригинальной игре. А вот пострелизные продажи оказались ниже ожидаемых на всех платформах. Разработчики считают, что причина тому — очень «насыщенный» новыми видеоиграми месяц. Считают ли разработчики, что аудитории этих игр никак не пересекаются с аудиторией Jurassic World Evolution 2, осталось без комментария.

Но представители Frontier не унывают и убеждены в том, что Jurassic World Evolution 2 в итоге превзойдёт свою предшественницу: если не через месяц, то хотя бы через год. Большие надежды Frontier сейчас возлагает на запланированный к премьере летом следующего года кинофильм «Мир Юрского периода: Власть», который определённо повысит интерес людей к франшизе.

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Напомним, что критики и игроки в целом тепло приняли продолжение, заявив, что здесь все как в оригинале, только лучше, качественнее и симпатичнее с эстетической точки зрения.