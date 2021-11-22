Мастера создания игр про работу из Giants Software объявили о том, что их сельскохозяйственный проект Farming Simulator 22 сегодня добрался до релиза и стал доступен всем желающим. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Farming Simulator 22 отличается от предшественниц тем фактом, что в серии наконец-то появляется сезонность: вечного лета больше нет, поэтому в зависимости от времени года нам в роли молодых (или не очень) фермеров предстоит заниматься совершенно разными делами. Но когда сезон посевов и сбора урожая наступает, приготовьтесь увидеть новые сельскохозяйственные культуры и, как следствие, новые виды специальной техники, предназначенные для их уборки.
Пока что у Farming Simulator 22 «смешанные» пользовательские оценки, но важно понимать, что 67 % — это пограничное значение: несколько процентов вправо, и общая оценка резко сменится до «в основном положительной». Так что новинка, можно сказать, балансирует на грани. Что никакой чести ей, по правде говоря, не добавляет.