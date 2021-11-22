Разработчики из независимой студии Nightdive опубликовали на отдельной странице сервиса Kickstarter ноябрьское обновление с деталями процесса разработки ремейка System Shock.
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Девелоперы опубликовали четыре новых скриншота и дали понять, что занимаются сейчас доработкой бета-версии игры для «бейкеров». С предварительным вариантом экшена можно будет ознакомиться в самом ближайшем будущем.
Релиз ремейка System Shock изначально был запланирован на лето текущего года, но сейчас со сроками выхода есть определённая неясность. Авторы не спешат называть новую дату, но список целевых платформ тоже не меняют. Проект должен выйти на ПК, PS4 и Xbox One.
Каким образом будет обеспечиваться работа System Shock на PlayStation 5 и Xbox Series X|S — узнаем как-нибудь потом.