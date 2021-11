Вы сами знаете, что по этому поводу сказать.

Настал вечер воскресенья, а это значит, что Valve опубликовала статистику чарта продаж в Steam по итогам уходящей недели. Как и следовало ожидать, абсолютным и безусловным лидером на этой неделе оказалась Battlefield 2042: покупателей не отпугнули ни ошеломительно низкие оценки, ни сомнительное качество продукта — весь «медальный» пьедестал занят именно новым боевиком от DICE.

Хотяо Valve обычно публикует топ-10, но отдельных наименований в чарте по итогам этой неделе набралось всего шесть штук: по два места в «топе» занимают также Forza Horizon 5 и Ruined King A League of Legends Story.

Десятка лидеров выглядит следующим образом:

Battlefield 2042 (предзаказ); Battlefield 2042; Battlefield 2042 Gold Edition; Forza Horizon 5; Forza Horizon 5 Deluxe; Ruined King A League of Legends Story; Ruined King A League of Legends Story (набор эксклюзивного издания); Age of Empires IV; Halo Infinite (предзаказ, кампания); Farming Simulator 22.