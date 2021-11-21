Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Несмотря на разгромные оценки, Battlefield 2042 заняла весь пьедестал недельного чарта продаж в Steam
Вы сами знаете, что по этому поводу сказать.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus вопреки росту крипты
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Настал вечер воскресенья, а это значит, что Valve опубликовала статистику чарта продаж в Steam по итогам уходящей недели. Как и следовало ожидать, абсолютным и безусловным лидером на этой неделе оказалась Battlefield 2042: покупателей не отпугнули ни ошеломительно низкие оценки, ни сомнительное качество продукта — весь «медальный» пьедестал занят именно новым боевиком от DICE.

реклама

Хотяо Valve обычно публикует топ-10, но отдельных наименований в чарте по итогам этой неделе набралось всего шесть штук: по два места в «топе» занимают также Forza Horizon 5 и Ruined King A League of Legends Story.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Десятка лидеров выглядит следующим образом:

Battlefield 2042 (предзаказ); Battlefield 2042; Battlefield 2042 Gold Edition; Forza Horizon 5; Forza Horizon 5 Deluxe; Ruined King A League of Legends Story; Ruined King A League of Legends Story (набор эксклюзивного издания); Age of Empires IV; Halo Infinite (предзаказ, кампания); Farming Simulator 22.
#electronic arts #steam #valve #dice #battlefield 2042
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
Предзаказ Battlefield 2042 занял три места в топ-10 недельного чарта продаж в Steam
New World ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж Steam на этой неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вышла новая Windows 10 LTSC 2021: сравниваем производительность с Windows 10 Pro 21H2
49
«Чёрная пятница» – купи софт и получи ключ для Windows 10 Pro или Windows 11 Pro бесплатно
Минутка юмора - забавные моменты в объявлениях о продаже видеокарт
41
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 на примере модели Sapphire Pulse
26
Российские дизайнеры ИКЕА создали полноценную киберквартиру для геймеров
40
МКС - как люди живут и работают в космосе уже более двух десятилетий
32
Полезен ли Bitcoin для экологии и окружающей среды - так ли много потребляет энергии
20
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
4
Мои впечатления от игры Sam and Max Season Two
+

Сейчас обсуждают

Михаил
20:18
А еще один минус замеченный блогерами, новая память не черта не гонится
При снижении TDP Core i9-12900K до 125 Вт температура падает до 67 градусов, а скорость на 12%
BorealSine
20:14
Почитай комментарии этих дененератов снизу, кому ты пишешь это?)) Смысл им что-то покупать, когда до сих пор на видеокарту они скопить не могут и даже понять, что майнингом можно было окупить все неск...
Создателю биткоина предложили вручить Нобелевскую премию
Михаил
20:12
Что мы имеем, что DDR5 не долго проживет, толку от нее мало, и видимо она запоздала из за кризиса. Если брать DDR4, то она пошла в 2016 году. А DDR6 уже планируют выпустить в 2024 Поскольку Samsung яв...
При снижении TDP Core i9-12900K до 125 Вт температура падает до 67 градусов, а скорость на 12%
overandover
20:12
не черная пятница, а хххня какая-то. 11.11 было веселее
«Чёрная пятница» – купи софт и получи ключ для Windows 10 Pro или Windows 11 Pro бесплатно
overandover
20:10
Это цыганская девушка без золотого кольца не сможет
Полезен ли Bitcoin для экологии и окружающей среды - так ли много потребляет энергии
Нео Фиштерман
20:08
Пользуясь ltsc. Все игры пашут кроме одной это вар зона. Требует последний версии ОС
Вышла новая Windows 10 LTSC 2021: сравниваем производительность с Windows 10 Pro 21H2
Михаил
20:06
Модули памяти DDR5 оказались в дефиците из-за нехватки контроллеров питания PMIC Кто там хотел новые системы. Оказывается чипов не хватает. C DDR5 проблемы и стоимость ее будет высока. По данным польз...
При снижении TDP Core i9-12900K до 125 Вт температура падает до 67 градусов, а скорость на 12%
overandover
20:05
да можно вообще официально с мелкософтовского сайта скачать и не активировать.
«Чёрная пятница» – купи софт и получи ключ для Windows 10 Pro или Windows 11 Pro бесплатно
overandover
20:03
по-моему после 9 поколения до 12-го ничего нового не вышло
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
Daimler
20:01
DirectStorage в Windows 11 как раз делает доступ к данным на диске подобным тому что на приставках. Для Win10 тоже заявлена поддержка но с урезанным функционалом. Остается две проблемы: первая это то...
Разработчики давно просили SSD, некоторые хотели 16-ядерный CPU — детали создания PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем