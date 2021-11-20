И соседствует с ужасающе низкого качества «нонеймами».

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Быть может, Battlefield 2042 и добралась вчера до релиза, но успешным с точки зрения пользовательского восприятия данное событие назвать язык не поворачивается. На сегодняшний день Steam-версия новинки имеет «в основном отрицательный», 24-процентный пользовательский рейтинг, «благодаря» которому она оказалась в антитоп-10 среди всех представленных в сервисе от Valve игр.

реклама

Данной информацией поделился портал Steam250, собирающий как лучшие, так и худшие из представленных в данном сервисе цифровой дистрибуции проекты. На сегодняшний день Battlefield 2042 занимает в этом списке восьмое место с конца, соседствуя с такими общепризнанными провалами, как RollerCoaster Tycoon World и GASP.

В основном претензии игроков сводятся к многочисленным техническим проблемам, в том числе «наследственным», то есть преследующим серию от игры к игре, сомнительным решениям в плане игрового процесса и к слабой оптимизации. В общем, полный набор проблем по всем фронтам, что и объясняет пользовательский рейтинг, на который невозможно взглянуть без слёз.

анонсы и реклама RTX 3060 ASUS дешевле 60 тр в Ситилинке MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Безусловно, пускать ситуацию на самотёк DICE не собирается: в ближайший месяц Battlefield 2042 ждёт не меньше двух крупных обновлений. Что в них будет содержаться, впрочем, пока не уточняется.