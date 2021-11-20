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Новости Software Михаил Андреев
Battlefield 2042 оказалась в десятке самых низкооценённых игр в Steam
И соседствует с ужасающе низкого качества «нонеймами».
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Быть может, Battlefield 2042 и добралась вчера до релиза, но успешным с точки зрения пользовательского восприятия данное событие назвать язык не поворачивается. На сегодняшний день Steam-версия новинки имеет «в основном отрицательный», 24-процентный пользовательский рейтинг, «благодаря» которому она оказалась в антитоп-10 среди всех представленных в сервисе от Valve игр.

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Данной информацией поделился портал Steam250, собирающий как лучшие, так и худшие из представленных в данном сервисе цифровой дистрибуции проекты. На сегодняшний день Battlefield 2042 занимает в этом списке восьмое место с конца, соседствуя с такими общепризнанными провалами, как RollerCoaster Tycoon World и GASP.

В основном претензии игроков сводятся к многочисленным техническим проблемам, в том числе «наследственным», то есть преследующим серию от игры к игре, сомнительным решениям в плане игрового процесса и к слабой оптимизации. В общем, полный набор проблем по всем фронтам, что и объясняет пользовательский рейтинг, на который невозможно взглянуть без слёз.

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Безусловно, пускать ситуацию на самотёк DICE не собирается: в ближайший месяц Battlefield 2042 ждёт не меньше двух крупных обновлений. Что в них будет содержаться, впрочем, пока не уточняется.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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Я ваще хз
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REY_B_
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Yolanda Tarska
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