Быть может, Battlefield 2042 и добралась вчера до релиза, но успешным с точки зрения пользовательского восприятия данное событие назвать язык не поворачивается. На сегодняшний день Steam-версия новинки имеет «в основном отрицательный», 24-процентный пользовательский рейтинг, «благодаря» которому она оказалась в антитоп-10 среди всех представленных в сервисе от Valve игр.
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Данной информацией поделился портал Steam250, собирающий как лучшие, так и худшие из представленных в данном сервисе цифровой дистрибуции проекты. На сегодняшний день Battlefield 2042 занимает в этом списке восьмое место с конца, соседствуя с такими общепризнанными провалами, как RollerCoaster Tycoon World и GASP.
В основном претензии игроков сводятся к многочисленным техническим проблемам, в том числе «наследственным», то есть преследующим серию от игры к игре, сомнительным решениям в плане игрового процесса и к слабой оптимизации. В общем, полный набор проблем по всем фронтам, что и объясняет пользовательский рейтинг, на который невозможно взглянуть без слёз.
Безусловно, пускать ситуацию на самотёк DICE не собирается: в ближайший месяц Battlefield 2042 ждёт не меньше двух крупных обновлений. Что в них будет содержаться, впрочем, пока не уточняется.