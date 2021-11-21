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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Mass Effect Legendary Edition могут добавить в каталог подписки Xbox Game Pass
Вот и поиграем. Наверное.
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Воскресенье — день с одной стороны замечательный, поскольку это выходной, а с другой достаточно тяжёлый, поскольку с новостями обычно тотальная напряжёнка. Вынуждающая лезть в категорию «слухи» и выбирать оттуда хотя бы минимально правдоподобную информацию. Так, например, по сообщению издания Video Games Chronicle, на страничке сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition в Xbox Store появилось упоминание подписки Xbox Game Pass.

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Несмотря на то, что обычно Xbox/Microsoft Store действительно часто «сливает» оказывающуюся впоследствии правдивой информацию, данный слух всё же вызывает здоровый скептицизм. Дело в том, что релиз Mass Effect Legendary Edition состоялся всего полгода назад. Можно ли назвать полгода достаточно большим прошедшим с момента релиза сроком для включения ощутимо дорогого проекта в подписку, пусть и в ультимативном варианте?

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Как бы то ни было, напомним, что Mass Effect Legendary Edition получил очень высокие пользовательские оценки, а продажи проекта значительно превзошли ожидания Electronic Arts.

#electronic arts #bioware #mass effect legendary edition
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