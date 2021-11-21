Что-то давненько Cloud Imperium Games не радовала нас возможностью написать новость о преодолении очередного психологически важного порога в финансировании Star Citizen. Но сегодня эта возможность наконец-то появилась: согласно официальной статистике с сайта данного космосима-долгостроя, объём привлечённых на его создание средств превысил 400 миллионов долларов.
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Параллельно с этим разработчики также объявили о запуске периода бесплатного доступа к космосиму: вплоть до первого декабря любой желающий может воочию увидеть, на что уходят сотни пожертвованных миллионов долларов.
Отметим, что при всём царящем вокруг Star Citizen сцептицизме проект всё же действительно развивается, а Cloud Imperium Games ничего не скрывает, каждые два месяца предлагая пользователям возможность ознакомиться с космосимом лично.
Что касается сроков завершения работ, то их по-прежнему нет. Возможно, открытие нового офиса Cloud Imperium Games в Манчестере позволит ускорить процесс.