И, как следствие, неокупаемости проекта.

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Несомненно, существуют игроки, которым очень понравились новые части франшизы Star Wars Battlefront, и которые искренне ждут анонса третьей части данной обновлённой серии. Но, по всей видимости, свои мечты и надежды можно потихоньку отправлять на погост: как сообщает авторитетный информатор Том Хендерсон, ни одна инсайдерская информация которого ещё не оказывалась ложью, Electronic Arts отменила производство Star Wars Battlefront III.

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Причина данного решения, как утверждает Хендерсон, достаточно простая. Во-первых, продажи Battlefront II оказались заметно ниже ожидаемых, во-вторых, серия оскандалилась после истории с микротранзакциями, ну и в-третьих, покупка лицензии на использование торговой марки Star Wars стоит огромных денег. Настолько огромных, что для того, чтобы заработать ту же сумму, что условная новая Battlefield, проекту по «Звёздным войнам» надо разойтись примерно на 20 % большим тиражом. А учитывая вышесказанное, в такой успех проекта EA попросту не верит.

Battlefront 3 was a pitched title from DICE, but ultimately, the title was shot down by EA due to licensing costs.



“It got turned down because it takes 20% more sales to make the same money”, said one past developer. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021

Не менее сильную тревогу у Electronic Arts вызывает невозможность производства качественной новой Battlefront. Дело в том, что из отвечающей за данную франшизу студии DICE ушло много талантливых людей, которые и обеспечили двум обновлённым частям серии хотя бы относительный, но всё же успех.

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Тем не менее, в целом от франшизы «Звёздых войн» издательство не отказывается. Согласно информации Хендерсона, в разработке у подопечных EA студий находятся по меньшей мере два сюжетно ориентированных проекта, и один из них, с высокой долей вероятности, — это сиквел Jedi Fallen Order.