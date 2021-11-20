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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: EA свернула проект Star Wars Battlefront III из-за высокой стоимости лицензии
И, как следствие, неокупаемости проекта.
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Несомненно, существуют игроки, которым очень понравились новые части франшизы Star Wars Battlefront, и которые искренне ждут анонса третьей части данной обновлённой серии. Но, по всей видимости, свои мечты и надежды можно потихоньку отправлять на погост: как сообщает авторитетный информатор Том Хендерсон, ни одна инсайдерская информация которого ещё не оказывалась ложью, Electronic Arts отменила производство Star Wars Battlefront III.

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Причина данного решения, как утверждает Хендерсон, достаточно простая. Во-первых, продажи Battlefront II оказались заметно ниже ожидаемых, во-вторых, серия оскандалилась после истории с микротранзакциями, ну и в-третьих, покупка лицензии на использование торговой марки Star Wars стоит огромных денег. Настолько огромных, что для того, чтобы заработать ту же сумму, что условная новая Battlefield, проекту по «Звёздным войнам» надо разойтись примерно на 20 % большим тиражом. А учитывая вышесказанное, в такой успех проекта EA попросту не верит.

Не менее сильную тревогу у Electronic Arts вызывает невозможность производства качественной новой Battlefront. Дело в том, что из отвечающей за данную франшизу студии DICE ушло много талантливых людей, которые и обеспечили двум обновлённым частям серии хотя бы относительный, но всё же успех.

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Тем не менее, в целом от франшизы «Звёздых войн» издательство не отказывается. Согласно информации Хендерсона, в разработке у подопечных EA студий находятся по меньшей мере два сюжетно ориентированных проекта, и один из них, с высокой долей вероятности, — это сиквел Jedi Fallen Order.

#electronic arts #dice
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