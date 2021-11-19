На днях в Halo Infinite стартовало открытое бета-тестирование сетевого режима. Параллельно с этим разработчики из 343 Industries сообщили, что первый игровой сезон продлится в Halo Infinite вдвое дольше, чем планировалось, а теперь уточнили, что вместе с задержкой старта второго сезона задержится и появление в игре режима кооперативного прохождения сюжетной кампании.
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Для многих ли геймеров данная новость будет негативной — вопрос открытый. А вот объявленный попутно перенос редактора карт Forge на август следующего года — к третьему сезону контентной поддержки — может стать болезненным ударом по контентному наполнению проекта.
Релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря на PC и Xbox. Ранее игра должна была войти в список стартовых проектов для Xbox Series, но впоследствии релиз отложили более чем на год, и, судя по сравнениям современной сборки Halo Infinite со сборкой от 2020 года, решение это было в высшей степени правильным.