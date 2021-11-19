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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Релиз мрачного ролевого боевика Thymesia перенесли на 2022-й год
Первоначально релиз был намечен на 7 декабря этого года.
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Разработчики ролевого боевика Thymesia обновили информацию по запланированной дате релиза — теперь он случится только в 2022 году. Чуть ранее, напомним, речь шла о выходе проекта 7 декабря текущего года. Причины переноса указываются максимально стандартные: желание больше времени уделить доработке всех геймплейных механик, почистить клиент от багов и протестировать предварительную версию продукта.

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Действие хардкорного ролевого боевика Thymesia происходит в необычном королевстве, в котором действует запрет на алхимию (здесь это важно). Главного героя зовут Кравус, ему нужно будет разобраться в причинах упадка королевства, расправиться с монстрами (обязательно будут) и разыскать все осколки воспоминаний. Последние важно собирать, сражаясь с врагами с помощью уникального оружия. Как полагается, финал истории обязательно будет зависеть от принятых игроком решений.

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Thymesia выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По случаю переноса авторы подготовили отдельный трейлер, за другими подробностями стоит обратиться к официальной страничке проекта в Steam.

#team17 #thymesia #overborder studio
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