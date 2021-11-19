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Новости Software Михаил Андреев
Игроки «утопили» Battlefield 2042 в отрицательных оценках
Фактор полуфабриката, или всё так, как и следовало ожидать.
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Несколько часов назад Battlefield 2042 добралась до полноценного всеобщего релиза, а это значит, что в отдельных сервисах система пользовательских оценок включилась в принципе, а в других стала более релевантной за счёт резкого поступления дополнительных сведений. И вот, судя по первым пользовательским оценкам, Battlefield 2042 с треском провалилась.

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Согласно статистике Steam, на момент написания данной заметки игроки оставили свыше пяти с половиной тысяч, из которых лишь 22 % — положительные. Пользователи жалуются на плохое техническое состояние новинки и недовольны отдельными нововведениями в игровом процессе (например, системой оперативников-специалистов, пришедшей на смену привычным классам).

Есть и более конкретные причины недовольства. Так, например, игроки в ужасе от постоянно преследующей игры серии Battlefield проблемы под названием «rubber banding» — когда сведения от клиента некорректно обрабатываются сервером, в результате чего первый возвращается «назад во времени» со всеми вытекающими из этого последствиями. Упоминается плохая регистрация попаданий и, по-видимому, смещённые «хитбоксы» у моделей. Отдельным пунктом стоит недовольство малым релизным количеством контента, в том числе оружия и экипировки.

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Аналогичным образом ситуация обстоит и на агрегаторе Metacritic: там пользователи оценили Battlefield 2042 на жалкие 2,4 балла из 10 возможных. Забавно, что игроки при этом очень тепло приняли режим «песочницы» Portal. Отдельные геймеры даже считают, что именно Portal спасёт Battlefield 2042 и не позволит ей исчезнуть в забвении. Что будет дальше и повлияют ли пользовательские оценки проекта на его продажи, узнаем уже в это воскресенье хотя бы из отдельно взятой статистики чарта продаж в Steam.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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