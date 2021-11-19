По срокам выхода всё максимально непонятно.

Разработчики симулятора дальнобойщика American Truck Simulator анонсировали новое дополнение, посвящённое штату Монтана и его дикой природе. Доморощенным «дальнобойщикам» DLC предложит прокатиться вдоль заснеженных горных вершин региона, полюбоваться реками Миссури, Флэтхед и Йеллоустон, а также изучить в подробностях заботливо смоделированные городские локации.

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Подробнее о дополнении можно прочитать в специальной заметке Steam, там же есть много новых скриншотов из дополнения. Даты релиза у него пока нет. Напомним также, на прошлой неделе разработчики American Truck Simulator анонсировали дополнение, посвящённое другому штату региона — Техасу. Понимания по срокам релиза нет в обоих случаях, но скриншотами никто не запрещает любоваться и сейчас.

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Прямо сейчас American truck Simulator можно купить в Steam со скидкой 75 %. Дисконт также применяется и к полным изданиям игры, со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.