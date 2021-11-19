Предзаказчики дорогих изданий Battlefield 2042 на протяжении недели развлекались в игре в рамках предоставленного им раннего доступа, ну а сегодня, как и было обещано, состоялся глобальный релиз проекта для всех остальных. Проект доступен на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One.
реклама
Напоминаем, что действие Battlefield 2042 разворачивается в недалёком будущем, так что геймплейно новинка относится к «современным» частям франшизы, что, безусловно, является большим преимуществом — слишком уж устали игроки от эксплуатации темы Второй мировой войны. Да и популярность к серии Battlefield, справедливости ради, пришла именно после выхода её «современных» частей.
Battlefield 2042 отличается масштабом боевых действий: огромные поля боя, разделённые не только на точки захвата, но и на сектора, каждый из которых по размерам сопоставим с размерами карт из Battlefield 3. Единовременно на серверах может быть до 128 игроков, однако многие из участников раннего доступа уже отмечали, что на практике этого даже мало: слишком уж крупные здесь локации, из-за чего динамика игрового процесса заметно снижена.
На релизе в Battlefield 2042 доступны три игровых режима: «Тотальный военный конфликт», он же стандартный режим, «песочница» Portal, где игроки вольны устанавливать собственные правила, в том числе забавные и фантастические, ну и, наконец, Hazard Zone, представляющий собой смесь выживания и королевской битвы. Сюжетной кампании в Battlefield 2042 нет: всё повествование и введение в сюжет будут осуществляться иными способами.