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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Состоялся глобальный релиз Battlefield 2042
Для всех, а не только для предзаказчиков специальных изданий.
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Предзаказчики дорогих изданий Battlefield 2042 на протяжении недели развлекались в игре в рамках предоставленного им раннего доступа, ну а сегодня, как и было обещано, состоялся глобальный релиз проекта для всех остальных. Проект доступен на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One.

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Напоминаем, что действие Battlefield 2042 разворачивается в недалёком будущем, так что геймплейно новинка относится к «современным» частям франшизы, что, безусловно, является большим преимуществом — слишком уж устали игроки от эксплуатации темы Второй мировой войны. Да и популярность к серии Battlefield, справедливости ради, пришла именно после выхода её «современных» частей.

Battlefield 2042 отличается масштабом боевых действий: огромные поля боя, разделённые не только на точки захвата, но и на сектора, каждый из которых по размерам сопоставим с размерами карт из Battlefield 3. Единовременно на серверах может быть до 128 игроков, однако многие из участников раннего доступа уже отмечали, что на практике этого даже мало: слишком уж крупные здесь локации, из-за чего динамика игрового процесса заметно снижена.

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На релизе в Battlefield 2042 доступны три игровых режима: «Тотальный военный конфликт», он же стандартный режим, «песочница» Portal, где игроки вольны устанавливать собственные правила, в том числе забавные и фантастические, ну и, наконец, Hazard Zone, представляющий собой смесь выживания и королевской битвы. Сюжетной кампании в Battlefield 2042 нет: всё повествование и введение в сюжет будут осуществляться иными способами.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
2
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Голый Гарик
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Со звуком "пук"?
Состоялся глобальный релиз Battlefield 2042
Кеша
12:11
Притом в Евроре по собие по без работице к примеру Дания минималка 1800 евро в месяц или Норвегия 1500 евро им можно каждый месяц по карте покупать еще и на еду останется.
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Состоялся глобальный релиз Battlefield 2042
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