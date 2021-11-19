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Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft Flight Simulator получил издание Game of the Year Edition
С новыми самолётами, поддержкой DirectX 12 и много чем ещё.
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Компания Microsoft совместно с Asobo Studio объявили о выходе Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition, которое станет бесплатным обновлением для игры.

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В издание GOTY входят пять самолётов, восемь аэродромов, новые задания из режима Discovery Flights, а также система подсказок и четыре города с улучшенной фотограмметрией.

Издание Game of the Year Edition также добавило в игру поддержку DirectX 12 —если для кого-то это важно. Параллельно с выпуском нового издания разработчики из Asobo Studio выпустили крупное дополнение под названием Reno Air Races, в которое входит 40 скоростных самолётов и набор состязаний для мультиплеера для них же.

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Напомним, Microsoft Flight Simulator на сегодняшний день доступна на ПК и Xbox Series.

#microsoft #microsoft flight simulator #asobo studio
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