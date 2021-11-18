Формально релиз Disciples Liberation состоялся ещё 21 октября, однако для России разработчики сделали исключение и, пожелав допустить до прилавков игру только с полной русской локализацией, открыли доступ к проекту сегодня. Сопутствующий видеоролик — прилагается.
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Disciples Liberation представляет собой тёмнофэнтезийную стратегию с элементами RPG, в рамках которой нам надо освободить земли Невендаара, попутно исследуя богатый игровой мир и налаживая отношения с представителями самых разных фракций, обладающих порой даже диаметрально противоположными представлениями о мире.
Проект трудно назвать популярным, однако в целом, если судить по пользовательским оценкам, составляющим 80 %, он вполне удался.