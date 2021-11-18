Компания Microsoft выпустила очень важное обновление для консолей Xbox, которое не только исправило несколько мелких недоработок в прошивке, но и добавило важные изменения. Разработчики программного обеспечения дали понять, что они проделали масштабную работу по исправление технических багов. Это должно минимизировать случаи непреднамеренного выключения, например, Xbox Series X при работе с Battlefield 2042, FIFA 22 и NBA 2K22.
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Если же говорить про новые функции, то обновление добавляет на Xbox Series X|S новые цветовые фильтры, улучшенные настройки громкости и вывода звука для всех актуальных устройств Xbox, а также:
- обновлённое программное обеспечение для геймпадов (улучшение подключения между устройствами и уменьшение задержек на Xbox One Wireless Controller с поддержкой |Bluetooth, Xbox Elite Controller Series 2 и Xbox Adaptive Controller);
- опцию обмена ссылками с помощью приложения Xbox;
- динамическую сцену в стиле Xbox 360;
- новые теги специальных возможностей в сервисе Microsoft Store, которые поддерживаются в более 320 играх.
Новые цветовые фильтры предназначены для использования людьми с недостатком цветового восприятия и дальтонизма. Фильтры от консоли окажутся полезными при прохождении старых игр, где соответствующих настроек не было.
Новые теги специальных возможностей в сервисе Microsoft Store позволят разработчикам более подробно расписывать особенности своих проектов. Девелоперы смогут сообщать об имеющихся настройках сложности, цветовых опция, возможности перенастроить управление и прочих вещах. В дальнейшем Microsoft собирается реализовать функцию сортировки и фильтрации по этим тегам.
Наконец, обновление программного обеспечения геймпадов включает в себя улучшение переключения между устройствами и уменьшение задержек.