Судя по 57-процентному актуальному рейтингу, проверять здесь нечего.

Некоторое время назад разработчики глобальной стратегии Humankind из студии Amplitude пообещали, что в перспективе игроки получат возможность опробовать бесплатную демонстрационную версию своего творения. Перспектива настала сегодня: отныне на официальной Steam-странице Humankind висит соответствующее уведомление.

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Демоверсия Humankind ограничена сотней ходов и начинается с древнейших времён развития человеческого общества. Это стандартный принцип создания демоверсий глобальных пошаговых стратегий: за сто ходов игроки могут успеть ознакомиться с основными элементами игрового процесса, но не уйти слишком далеко, тем самым полностью пройдя проект. Поэтому простое ограничение по времени геймплея в случае с 4X-стратегиями неприменимо.

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Напомним, что Humankind вышла в середине августа, однако получила довольно скромные пользовательские оценки. Игроки отмечают, что в Humankind отличная идея, но, как это, увы, часто бывает, слабая реализация. Необходимо ждать обновлений и контентных добавок.