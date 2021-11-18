Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
У метящей в конкуренты Sid Meier’s Civilization глобальной стратегии Humankind появилась демоверсия
Судя по 57-процентному актуальному рейтингу, проверять здесь нечего.
анонсы и реклама
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Некоторое время назад разработчики глобальной стратегии Humankind из студии Amplitude пообещали, что в перспективе игроки получат возможность опробовать бесплатную демонстрационную версию своего творения. Перспектива настала сегодня: отныне на официальной Steam-странице Humankind висит соответствующее уведомление.

реклама

Демоверсия Humankind ограничена сотней ходов и начинается с древнейших времён развития человеческого общества. Это стандартный принцип создания демоверсий глобальных пошаговых стратегий: за сто ходов игроки могут успеть ознакомиться с основными элементами игрового процесса, но не уйти слишком далеко, тем самым полностью пройдя проект. Поэтому простое ограничение по времени геймплея в случае с 4X-стратегиями неприменимо.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Напомним, что Humankind вышла в середине августа, однако получила довольно скромные пользовательские оценки. Игроки отмечают, что в Humankind отличная идея, но, как это, увы, часто бывает, слабая реализация. Необходимо ждать обновлений и контентных добавок.

#sega #humankind #amplitude studios
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Детали крупного патча для 4X-стратегии Humankind: изменение культур, улучшение системы аватаров и правка баланса
Армия Великого Катая в свежем трейлере Total War Warhammer III
Warhammer 40,000: Space Marine получил юбилейное издание с бонусами и всеми DLC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбор графики S.T.A.L.K.E.R. 2: посредственные эффекты, отсутствие анимаций и перебор с отражениями
80
AM4 как платформа для конечного пользователя
209
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
90
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
59
Мнение: Зачем люди коллекционируют видеокарты, процессоры и другие комплектующие
72
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
62
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
24
AVX инструкции и Cinebench R15-R23
24

Сейчас обсуждают

DSxxx
21:10
Чтож, спустя 100 лет Вин11 всё еще актуальна получается. Ох уж эти временные коллизии путешественников.
Как вернуть Windows 11 привычный дизайн от Windows 10 – наиболее популярные утилиты от Tomshardware
Вова Огонь
21:08
Горькую принимаешь ты и подмышками нюхаешь. А я занимаюсь спортом.
Разбор графики S.T.A.L.K.E.R. 2: посредственные эффекты, отсутствие анимаций и перебор с отражениями
Михаил
21:07
Вот далее Не гонит память от слова совсем, мой кит T force 4400 не заводится даже с тюном таймингов, тайминги оффсетом выставляются. А о разгоне проца я вообще молчу, я ставил разные версии windows 11...
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
asv1
21:06
Через ~10 лет: Как вернуть Windows 12 привычный дизайн от Windows 11.
Как вернуть Windows 11 привычный дизайн от Windows 10 – наиболее популярные утилиты от Tomshardware
REY_B_
21:06
Эмиссия евро сильнее. Та же Италия сейчас живёт на дотации ЕЦБ. К началу 2020 года, ЕЦБ выкупила 25% её долгов. Это был потолок разрешённого. Теперь его "почему-то" отменили. А информацию сколько ЕЦБ ...
Уровень капитализации General Motors приблизился к 100 млрд долларов
mistergrim
21:06
Любая теория заговора начинается с «всем очевидно, что…»
AVX инструкции и Cinebench R15-R23
Михаил
21:04
Как видишь народ стал отключать медленные ядра Сыроват БИОС - не возможности отключить все E ядра Почитал я отзывы по мамках, там где проц все прям 5 ставят и там где мамки уже плюсов меньше При измен...
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
KashtanPalash
21:04
Я точно на оверах?
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
REY_B_
21:03
"момент банкротства GM в 2009 году" Показатели GM не сильно и улучшились. Сейчас назрел очередной сезон схлопывания пузырей. Продажи опять упадут, и GM придётся туго.
Уровень капитализации General Motors приблизился к 100 млрд долларов
Михаил
21:02
Пишут В целом производительность выросла примерно на 30% (в ситетике). В играх вырос минимальный и 0.1% фпс, средний тоже вырос в процессорозависимых играх В играх то прироста нету. А для чего вы бере...
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем