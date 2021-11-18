Босса, кстати, зовут Максим Зельник.

Студия Romero Games представила релизный трейлер Make It Count — дополнения для стратегии Empire of Sin, которое вышло сегодня, 18 ноября. DLС добавит в преступный мир Чикаго нового босса (Максим Зельник) и новый тип гангстеров — посредники, которые привыкли решать все вопросы без лишнего шума. В рядах новых бандитов прописалась трансгендерная женщина Гертруда Брандт.

реклама

Также Make It Count добавит в основной клиент Empire of Sin следующий контент:

новые интерьеры;

20 новых заданий (включая побочные миссии и задания гангстеров);

25 новых событий;

револьвер Mk VI, укороченный дробовик, карабин Lightning, RSC M17 и другие пушки;

новые интерьеры и улучшения зданий.

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Стратегия Empire of Sin доступна для покупки на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На данный момент в Steam у игры есть только 47 % рейтинга на основании более 3,2 тысячи отзывов.