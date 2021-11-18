Студия Romero Games представила релизный трейлер Make It Count — дополнения для стратегии Empire of Sin, которое вышло сегодня, 18 ноября. DLС добавит в преступный мир Чикаго нового босса (Максим Зельник) и новый тип гангстеров — посредники, которые привыкли решать все вопросы без лишнего шума. В рядах новых бандитов прописалась трансгендерная женщина Гертруда Брандт.
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Также Make It Count добавит в основной клиент Empire of Sin следующий контент:
- новые интерьеры;
- 20 новых заданий (включая побочные миссии и задания гангстеров);
- 25 новых событий;
- револьвер Mk VI, укороченный дробовик, карабин Lightning, RSC M17 и другие пушки;
- новые интерьеры и улучшения зданий.
Стратегия Empire of Sin доступна для покупки на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На данный момент в Steam у игры есть только 47 % рейтинга на основании более 3,2 тысячи отзывов.