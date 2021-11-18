Прикупить со скидкой можно даже Far Cry 6 и Riders Republic.

На Западе начинается сезон праздничных распродаж, и открыть его в сегменте сервисов цифровой дистрибуции игр вызвалась Ubisoft, запустившая сегодня в своём магазине соответствующую акцию, в рамках которой игры компании можно приобрести со скидками, достигающими восьмидесяти процентов.

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Примечательно, что в распродаже принимают участие как проверенные временем проекты, так и совсем молоденькие новинки в лице тех же Far Cry 6 и Riders Republic. Скидки на них, конечно, уступают таковым для стареньких игр, но всё равно приятно и своевременно. Ниже мы перечислим несколько наиболее интересных предложений:

Assassin’s Creed Valhalla со скидкой в 50 % — за 1 250 рублей;

Far Cry 6 со скидкой в 20 % — за 2 074 рубля;

Far Cry 5 со скидкой в 80 % — за 500 рублей;

Watch Dogs Legion со скидкой в 67 % — за 825 рублей;

Riders Republic со скидкой в 25 % — за 1 874 рубля.

Кроме того, игроки могут получить дополнительную скидку в 20 %, введя промокод «BF20» (без кавычек).

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Напомним также, что в Ubisoft Store сейчас проходит бесплатная раздача Splinter Cell Chaos Theory. Подарок можно забрать до 25 ноября, а вот как долго продлится распродажа, пока не уточняется. Рискнём предположить, что не дольше двух недель.