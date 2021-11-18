А также сменило название облика «Зелёный человечек».

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Завтра состоится формальный глобальный релиз Battlefield 2042, ну а сегодня DICE выпустила для неё так называемый патч нулевого дня. Список исправлений в нём не очень большой, но все пункты достаточно важные для повышения качества игрового процесса.

реклама

Так, после установки обновления должна значительно возрасти стабильность работы игровых серверов и уменьшиться лаги на поздних стадиях игры в режиме «Тотального военного конфликта». Также заявлена оптимизация карты «Разрыв», в результате чего на ней будет снижено количество «подтормаживаний». Почему в обоих случаях применяются глаголы «снижены» вместо «искоренены», вопрос хороший.

Дальше следуют мелкие изменения: скорректировано отображение ников союзников, переименован вызвавший скандал в украинском геймерском сообществе облик «Зелёный человечек» для Бориса — теперь он называется «Аллигатор», скорректировано отображение серии эвакуаций в режиме Hazard Zone и добавлена возможность выбора специалистов с помощью мыши.

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

В ближайший месяц Battlefield 2042 получит ещё два обновления. На этот раз уже более крупных и значительных по сути вносимых ими изменений.