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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первое обновление для Battlefield 2042 повысило стабильность серверов и снизило количество «подтормаживаний»
А также сменило название облика «Зелёный человечек».
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Завтра состоится формальный глобальный релиз Battlefield 2042, ну а сегодня DICE выпустила для неё так называемый патч нулевого дня. Список исправлений в нём не очень большой, но все пункты достаточно важные для повышения качества игрового процесса.

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Так, после установки обновления должна значительно возрасти стабильность работы игровых серверов и уменьшиться лаги на поздних стадиях игры в режиме «Тотального военного конфликта». Также заявлена оптимизация карты «Разрыв», в результате чего на ней будет снижено количество «подтормаживаний». Почему в обоих случаях применяются глаголы «снижены» вместо «искоренены», вопрос хороший.

Дальше следуют мелкие изменения: скорректировано отображение ников союзников, переименован вызвавший скандал в украинском геймерском сообществе облик «Зелёный человечек» для Бориса — теперь он называется «Аллигатор», скорректировано отображение серии эвакуаций в режиме Hazard Zone и добавлена возможность выбора специалистов с помощью мыши.

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В ближайший месяц Battlefield 2042 получит ещё два обновления. На этот раз уже более крупных и значительных по сути вносимых ими изменений.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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