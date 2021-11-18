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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Вторая часть масштабного обновления Caves & Cliffs для Minecraft выйдет в конце ноября
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Несмотря на свой почтенный возраст, Minecraft продолжает пользоваться колоссальной популярностью и регулярно снабжаться свежим контентом. В частности, в октябре прошлого года Mojang анонсировала для своей кубической «песочницы» крупное обновление Caves & Cliffs, которое должно существенно обогатить и разнообразить «пещерную» жизнь в игре. Обновление, однако, оказалось столь крупным, что его было решено разделить на две части: первая часть вышла ещё летом, и вот, вторая часть доберётся до Minecraft уже 30 ноября.

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Именно во второй части обновления будет внедрена новая система генерации пещер и гор. Естественно, чтобы ощутить работу данной системы на практике, вам придётся либо начинать игру с нуля, либо уходить далеко от своей стартовой локации, ведь в существующем мире все близлежащие пещеры, скалы и каньоны уже сгенерированы и сохранены.

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Напомним, что в первой части обновления в Minecraft добавили новых мобов, новый ресурс — медь, а также возможность создавать новые приспособления вроде того же молниеотвода. Учитывая, что дождь обычно сразу же тушил возникающий при ударе молнии пожар, нововведение сомнительное, но в декоративных целях вполне подойдёт.

#minecraft #mojang
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