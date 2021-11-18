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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Про таинственный проект Pragmata от компании Capcom на сегодняшний день известно очень мало. Но теперь мы знаем чуть-чуть больше: релиз игры состоится не раньше 2023-года. По такому случаю разработчики выпустили небольшой ролик, в котором маленькая девочка смущённо рассказывает зрителям, что переноса выхода не избежать.

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В официальном блоге Capcom разработчики Pragmata извинились за своё решение о переносе, но заверили, что сейчас они трудятся над проектом изо всех сил. А дополнительное время будет потрачено на то, чтобы Pragmata действительно стал «незабываемым приключением».

Напомним, анонс таинственной Pragmata состоялся в прошлом году, тогда же Capcom обещала оформить релиз в 2022-м году. Игра должна рассказать нам необычную историю из антиутопического мира будущего, где главные герои вынуждены переселиться с Земли на Луну.

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Проект создаётся для PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Вместе с объявлением о переносе разработчики Pragmata опубликовали новое изображение.