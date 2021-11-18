Большие и маленькие изменения.

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Разработчики из студии Relic Entertainment совместно с World’s Edge представили план поддержки и развития стратегии Age of Empires IV до лета будущего года. К сожалению, полного перечня контентных прибавок мы не увидели, но кое-что важное девелоперы действительно показали.

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На грядущую зиму уже запланировано много всего. В Age of Empires IV появится возможность просматривать внутриигровые очки, мини-карта получит множество правок, интерфейс тоже оптимизируют и приведут в надлежащий вид.

Разработчики также пообещали выпустить в течение зимы более 100 балансных правок, наладить стабильный выход «фиксов» мелких программных ошибок и добавить опцию просмотра карты после боя. Отдельно в дорожной карте вынесены правки по Китайской династии: кнопки и интерфейс перенесут в нижний левый угол экрана.

Age of Empires IV officially released on 10/28, and we've loved watching you play! We are so grateful to our community for keeping the spirit of Age alive and for those of you joining us for the first time with Age IV.



Let's take a look at what's coming: https://t.co/wC1xRE6TRM pic.twitter.com/7jW4f9HSAP — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) November 17, 2021

Весной клиент Age of Empires IV получит набор инструментов для создания пользовательского контента. Тогда же в игре должны появиться рейтинговые сезоны по 12 недель, в рамках которых можно будет зарабатывать уникальные награды.

Послеигровая карта тоже получит ряд визуальных правок, включая режим патрулирования.

Наконец, ближе к лету в Age of Empires IV должны появиться следующие изменения:

доработанная система горячих клавиш;

улучшенное отображение статистики отрядов;

глобальная очередность строительства;

добавление насмешек и чит-кодов;

индикаторы точек пути;

изменённый баланс искусственного интеллекта.

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Age of Empires IV вышла на ПК (Steam, Microsoft Store, Xbox Game Pass) 28 октября. Несколько дней назад проект получил первый патч, который исправил ошибки с привязкой аккаунта Xbox и другие мелкие вещи. В Steam у стратегии есть 86 % рейтинга на основании более 12,6 тысяч отзывов.