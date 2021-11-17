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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Журналисты показали небольшой геймплейный ролик с прохождением Halo Infinite в режиме кампании
Посмотреть можно.
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Полноценный релиз Halo Infinite — вместе с одиночной кампанией и всеми сопутствующими компонентами — состоится 8 декабря, однако избранные СМИ уже вовсю играют и даже имеют право на публикацию записей прохождения в своих общедоступных каналах. Так, издание IGN опубликовало пятиминутный ролик с прохождением задания The Conservatory, к которой игроки подойдут спустя несколько часов после начала кампании.

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Если верить журналистам, то спойлеров в нижеуказанном видео нет. Конечно, если не считать показ нового оружия, а именно — гранатомёта Cindershot, и новых соперников.

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Напомним также, что сейчас в Halo Infinite проходит открытое бета-тестирование сетевого режима, технически равноценное первому игровому сезону проекта. Проще говоря, перед нами даже не открытая «бета», а своеобразный ранний доступ к сетевому режиму, прогресс из которого будет перенесён в полную версию. Помните, однако, что для участия необходима учётная запись Microsoft — при входе в игру с вас её обязательно попросят. И это может стать проблемой.

#343 industries #halo infinite
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