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Хоррор Alien: Isolation в скором времени расширит платформенную географию: в декабре текущего года проект выпустят на iOS и Android. Стало известно, что на мобильных платформах детище Creative Assembly будет представлено комплектом, состоящем из базовой версии и всех вышедших ранее дополнений (семь штук).

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Переносом Alien: Isolation на iOS и Android занимается британская студия-разработчик Feral Interactive, релиз запланирован на 16 декабря. Авторы порта уверяют, что они постарались перенести на мобильные устройства абсолютно все геймплейные особенности и визуальные эффекты хоррора.

Alien: Isolation, если вдруг кто призабыл с 2014-го года, рассказывает историю дочери Эллен Рипли, Аманды, которая узнать истинную причину исчезновения матери спустя 15 лет после события оригинального фильма «Чужой». Главная героиня здесь — хрупкая девушка, которая оказалась на космической станции «Севастополь». Там её придётся столкнуться с ксеноморфом и попытаться выжить.

Точно известно, что на iOS за игру попросят 15 долларов, перевод на русский язык там будет.

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Ранее разработчики из Feral Interactive занимались портированием Alien: Isolation на гибридную консоль Switch. Тамошняя публика по достоинству оценила качество работы команды Feral.