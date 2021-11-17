Всего их будет пять.

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Piranha Bytes продолжает радовать фанатов грядущей ролевой игры ELEX II новыми материалами. Сегодня разработчики выпустили видеоролик, который целиком и полностью посвящён внутриигровым фракциям. Всего их будет пять, формирования очень важно объединить перед глобальным нападением скиандов, поэтому при общении с их представителями важно учитывать все нюансы.

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Берсерки. Это маги, использующие силу Элекса для формирования заклинаний. Им удалось превратить пустыню Тавар в райское место создать аванпост на бывшем месте изгоев.

Изгои. Это преступники, которых игрок сможет увидеть по всему миру. Некоторые из представителей данной фракции присоединились к берсеркам после захвата Тавар, другие переселились в кратеры Атериса.

Альбы. Мастера ближнего боя. Сократили использования Элекса после поражения во время событий оригинальной ELEX. Доверяют эмоциям.

Клирики. Любят инженерию и боевых роботов, работающих на Элексе.

Морконы. Новички, которые появились только в ELEX II. После падения метеорита обосновались в подземной системе туннелей и с тех пор живут в темноте. Намерены распространять свою религию по всему Магалану.

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Авторы ELEX II подчёркивают, что каждая из фракций в игре может похвастаться уникальными оружием и навыками. Проект поступит в продажу 1 марта будущего года на PC, PlayStation и Xbox обоих поколений, а также ПК.