Развитие продолжается.

Сервис VK Видео представил видеовитрину в социальной сети «ВКонтакте», которая должна открыть доступ к широкой библиотеке контента: фильмам, сериалам, телешоу, спортивным передачам, киберспортивным трансляциям и другим роликам. Весь видеоматериал будет распределён по тематическим разделам, при этом всё будет доступно бесплатно и в высоком качестве — вплоть до Full HD и 4K.

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Команда поддержки видеосервиса также рассказала, что найти интересные видео и персонализированный контент помогут интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая система. В основе последней — технологии машинного обучения, улучшающие показатели смотрения видео.

Новые технологии на базе машинного обучения увеличивают вовлечённость зрителя, подбирая наиболее релевантный контент. Находить видео можно как среди всего контента видеовитрины, так и в отдельных категориях или плейлистах. Внедрение новых технологий машинного обучения и семантического поиска помогает увеличить просмотры из поисковой выдачи, сокращая путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Авторы и правообладатели cмогут распределять загружаемые видеоматериалы по тематическим плейлистам. Их можно создавать как из личного профиля, так и от лица сообщества. Редакция VK собирается создавать отдельные подборки, их можно будет посмотреть на видеовитрине и в официальном сообществе VK Видео. На плейлисты есть возможность подписаться — они появятся в разделе «Подписки».

Команда поддержки VK Видео также опубликовала важные статистические данные по загружаемым видероликам. Так, ежегодно в VK Видео загружается свыше 250 миллионов видео: из них 80% — это контент пользователей, а оставшиеся 20% — профессиональные материалы. До конца года пользователям видеоплатформы станут дополнительно доступны больше 50 тысяч единиц профессионального контента, включая и эксклюзивный контент собственного производства. Скоро в VK Видео появятся 14 собственных проектов разных жанров — как в вертикальном, так и в горизонтальном форматах.

Марина Краснова, СЕО «ВКонтакте», и VK Видео:

«Видео — это один из самых вовлекающих и быстрорастущих контентных форматов. VK Видео ежедневно привлекает в России 40 миллионов уникальных зрителей. В социальной сети ВКонтакте мы запустили новую видеовитрину VK Видео с широкой линейкой контента. Здесь мы будем анонсировать все видеоновинки, включая контент собственного производства. В наших планах продолжить развитие интеллектуальных технологий в рекомендациях и поиске — это позволит нашим зрителям открывать для себя больше новых и интересных видео. В будущем мы представим ещё больше возможностей, а сама видеовитрина VK Видео появится и в других видеосервисах экосистемы VK».

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Новая витрина VK Видео доступна в веб-версии «ВКонтакте», и на вкладке «Сервисы» в мобильном приложении.