Как известно, в этом году Ubisoft отмечает 35-ю годовщину со дня своего основания. Срок очень внушительный — редкая так или иначе связанная с видеоиграми компания просуществовала хотя бы столько же — поэтому Ubisoft широко отмечает его и даже раздаёт пользователям подарки. Так, например, с сегодняшнего дня все желающие могут забрать подарочную копию Splinter Cell Chaos Theory для персональных компьютеров.
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Для этого достаточно лишь проследовать по специальной ссылке, войти в систему Ubisoft Connect (ранее Uplay) под своей учётной записью и забрать причитающийся вам подарок. Времени на осуществление данного действия ещё много: раздача будет продолжаться ровно неделю, вплоть до 25 ноября. Сам подарок после получения навсегда останется на вашей учётной записи Ubisoft Connect.
Chaos Theory — третья часть франшизы Splinter Cell. Проект вышел в 2005 году и на тот момент получил восторженные отзывы критиков.