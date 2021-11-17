Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Приложение Remote Play отныне поддерживает контроллеры DualSense на Android 12
Вышло соответствующее обновление.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Компания Sony обновила приложение Remote Play для Android 12, реализовав в нём несколько новых функций. Все новые программные фишки связаны с поддержкой контроллеров PlayStation. Так, теперь пользователи приложения могут подключать к устройствам на базе Android контроллер DualSense для игры на PS5 удалённо.

реклама

Владельцам консоли PlayStation 4 важно знать, что приложение Remote Play поддерживает тачпад DualShock 4, датчик движения, вибрацию и даже умеет показывать индикатор заряда. Если у вас нет смартфона на базе Android 12, но есть на базе, скажем, Android 10, то поддержка DualShock 4 никуда не денется. Но поддержки тачпада, и прочих «плюшек» не будет.

Приложение Remote Play позволяет запускать игры на PlayStation и транслировать их на другие устройства. К последним можно отнести телефоны, планшеты и тому подобные гаджеты. Всё, что нужно для комфортного гейминга — приложение и стабильное соединение с Сетью.

анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

На iOS поддержка DualSense появилась ещё с мая текущего года.

#remote play
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
113
NVidia GT 430 vs Radeon HD 7670m: битва дряхлых
28
Распродажа ключей в магазине KeysOff – Windows 10 всего за 5.76 доллара в рамках Чёрной пятницы
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Gaming Carbon WIFI
44
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
24
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
36
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Мои впечатления от игры Sam and Max Season One. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
17:50
Лол ну и ėблaн Если б мне реально нужен был винрар, я б тогда и покупал аэмдэ)
6-ядерный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в рабочих тестах Adobe Premiere Pro
Egor Abozoff
17:50
Это да. Поставил, настроил, удалил нафиг. Иначе задолбает. Там такая же приблуда появилась, как в авасте.
10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
SATelit
17:49
Такова синяя доля)))))
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
Spambomber
17:48
Гена Бобков это Я! https://www.youtube.com/watch?v=omaqBZ6c4FY
Крейг Райт подтвердил, что Сатоши Накамото - это его псевдоним
Vovantro
17:47
Эксперты такие эксперты, что даже странно. Монополия им не знакомо такое понятие? Обычное поглощение, монополизация. Это охренеть какой огромный смысл имеет.
Эксперты Bank of America назвали покупку Arm компанией NVIDIA бессмысленной
Твоя мамка
17:47
Правильно. Сейчас это мусор, это среднебюджетная помойка, точно также как и 5600х. В 2017 это была хорошая производительность. Спустя 4 года это мусор.
6-ядерный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в рабочих тестах Adobe Premiere Pro
Leshiy2371
17:46
Кокаинум!
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
Egor Abozoff
17:45
Драйверпаки разные. SDI/SDIO можно закинуть на флэшку и пользоваться при необходимости. А так прикрутить дрова на какой-нибудь ноутбук из добра и палок нонейм собранный может стать проблемой. Не все с...
10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
Виталий Shokerxxx
17:44
ты как майнер сам же работаешь на это жд рептилоидное правительство.
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
SATelit
17:43
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем