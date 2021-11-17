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Компания Sony обновила приложение Remote Play для Android 12, реализовав в нём несколько новых функций. Все новые программные фишки связаны с поддержкой контроллеров PlayStation. Так, теперь пользователи приложения могут подключать к устройствам на базе Android контроллер DualSense для игры на PS5 удалённо.

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Владельцам консоли PlayStation 4 важно знать, что приложение Remote Play поддерживает тачпад DualShock 4, датчик движения, вибрацию и даже умеет показывать индикатор заряда. Если у вас нет смартфона на базе Android 12, но есть на базе, скажем, Android 10, то поддержка DualShock 4 никуда не денется. Но поддержки тачпада, и прочих «плюшек» не будет.

Приложение Remote Play позволяет запускать игры на PlayStation и транслировать их на другие устройства. К последним можно отнести телефоны, планшеты и тому подобные гаджеты. Всё, что нужно для комфортного гейминга — приложение и стабильное соединение с Сетью.

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На iOS поддержка DualSense появилась ещё с мая текущего года.