Господа, вы сначала сиквел хотя бы выпустите в приемлемом качестве.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В настоящее время польская студия Techland вовсю корпит над Dying Light 2. Проект масштабный, ожидаемый и амбициозный, и останавливаться на этом компания справедливо не собирается. Так, в беседе с изданием Screenrant ведущий дизайнер проекта Тимон Смектала уточнил, что компания рассматривает возможность производства по Dying Light игр-ответвлений и даже кинофильмов.

реклама

Пока что никакими идеями данных гипотетических проектов господин Смектала не поделился, что невольно намекает на то, что всё это витает лишь в мыслях руководства студии, и не факт, что эти мысли когда-нибудь материализуются.

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Что же до Dying Light 2, то проект находится на завершающих стадиях производства с релизом, назначенным на 4 февраля на всех актуальных платформах.