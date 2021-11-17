В настоящее время польская студия Techland вовсю корпит над Dying Light 2. Проект масштабный, ожидаемый и амбициозный, и останавливаться на этом компания справедливо не собирается. Так, в беседе с изданием Screenrant ведущий дизайнер проекта Тимон Смектала уточнил, что компания рассматривает возможность производства по Dying Light игр-ответвлений и даже кинофильмов.
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Пока что никакими идеями данных гипотетических проектов господин Смектала не поделился, что невольно намекает на то, что всё это витает лишь в мыслях руководства студии, и не факт, что эти мысли когда-нибудь материализуются.
Что же до Dying Light 2, то проект находится на завершающих стадиях производства с релизом, назначенным на 4 февраля на всех актуальных платформах.