Столько же компаний было куплено за прошедший год.

Холдинг Embracer Group, в который с недавних пор входит российская компания Bytex, заявил о желании приобрести ещё 37 студий. Соответствующая информация «засветилась» в финансовом отчёте компании. В том же документе указывается, что выручка холдинга выросла на 69 %, а чистые продажи — на 38 %. Данные актуальны за период с июля по сентябрь текущего года.

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Что до игр, то руководство Embracer Group собирается до 2026 года выпустить 25 проектов AAA-класса. Цель может показаться слишком амбициозной, но уже сейчас в активном производстве холдинга находится 11 проектов.

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Общее число сотрудников холдинга — более 9 тысяч. За прошедший год Embracer купила 37 студий, ещё столько же — в планах. В состав холдинга входят издательства THQ Nordic, Deep Silver, Saber Interactive. А вот что находится под контролем перечисленных компаний — это материал для отдельной заметки.