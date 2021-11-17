Напомним: игра вышла меньше двух недель назад.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Начало жизненного пути Call of Duty Vanguard трудно назвать успешным: низкие оценки пользователей, слабые продажи в британском регионе, многими считающийся эталонным, и в целом негативное восприятие проекта, в котором с трудом прослеживается историческая справедливость в сеттинге Второй мировой войны. Который за десятилетия существования игровой промышленности уж можно было выучить наизусть, не допуская никакой самодеятельности.

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И вот, похоже, печальные результаты действительно дают о себе знать: сегодня разработчики Call of Duty Vanguard сообщили о том, что уже с 18 ноября в 21:00 по МСК и вплоть до 22 ноября того же часа сетевой режим новинки станет бесплатным для всех желающих. Ограничений не будет: игрокам предоставят весь доступный на момент старта акции мультиплеерный контент.

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Важно понимать, что в акцию входит исключительно основной сетевой режим Call fo Duty Vanguard: никаких «зомби» и никакой одиночной кампании.