3 миллиона было в июне прошлого года.

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Компания Embracer Group объявила, что количество проданных копий ролевой игры Kingdom Come: Deliverance превысило отметку в 4 миллиона. Соответствующее объявление было сделано аккурат перед публикацией финансового отчёта по результатам второго квартала. Напомним, о трёх миллионах проданных копий было объявлено ещё в июне 2020 года.

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Прямо сейчас Kingdom Come: Deliverance продаётся в Steam со скидками 66 % и 68 % (в зависимости от изданий). У проекта имеется 81 % рейтинга на основании почти 62 тысяч отзывов. Kingdom Come: Deliverance – это ролевый проект с открытым миром, который переносит игрока в эпическое приключение в Священную Римскую империю. Главному герою (Генри, сын кузнеца), нужно обязательно отомститьза смерть родителей, сражаясь с силами вторжения, выполняя квесты и изменяя мир своими решениями.

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Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля 2018 года на PC, PS4 и Xbox One. В данный момент её разработчики из Warhorse Studios заняты созданием нового проекта.