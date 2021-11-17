Как и было обещано ранее, тактический боевик Insurgency Sandstorm получил порцию дополнительного контента в лице обновления под модным в современных шутерах «операционным» названием Operation Warlord. В состав обновления входят: дополнительный игровой режим, новое оружие, свежее поле боя, а также новая косметика.
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Дополнительный режим называется «Засада» (Ambush). Команде оперативников необходимо сопроводить VIP’а к его точкам назначения, попутно отстреливаясь от местной «умеренной оппозиции», в задачу которой входит ликвидация VIP’а или «затягивание» времени дольше, чем на пять минут, по истечении которых миссия оперативников считается проваленной.
Также обновление внедряет в игру знаменитый пистолет-пулемёт FN P90 и относительно современный американский пистолет-пулемёт KRISS Vector. Не обошлось и без нового поля боя под названием Gap, действие которого разворачивается в ближневосточном городе, ну и новой косметики, куда же без неё в современных сессионных шутерах.