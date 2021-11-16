Разработчики из Iceflake Studios выпустили большой патч для градостроительного симулятора Surviving the Aftermath. Апдейт добавил в игру несколько новых механик и вывел её из раннего доступа.
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В описании к патчу также указывается, что релизная версия Surviving the Aftermath получила изменённый финальный этап игры. К тому же, авторы добавили для неё полноценную озвучку. За всеми остальными подробностями можно обратиться к отдельному трейлеру.
Напомним, Surviving the Aftermath вышла в раннем доступе EGS в октябре 2019 года, чуть позже проект появился на других платформах (в Steam она тоже есть). Проект отправляет игроков в суровый постапокалиптический мир будущего, где катастрофически мало ресурсов. В непростых условиях нужно будет отстроить колонию и «вернуть цивилизацию в разрушенный мир».
Surviving the Aftermath доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В Steam у проекта есть только 68 % рейтинга на основании чуть более 1,3 тысячи отзывов.