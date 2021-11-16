Разработчики из Ninja Theory выпустили крупное бесплатное обновление для Hellblade Senua’s Sacrifice, которое добавило в ПК-версию множество технических улучшений. Такой же набор апгрейдов получили консоли Xbox Series X|S в августе текущего года.
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Если что, речь идёт о текстурах с увеличенным разрешением, поддержке трассировки лучей, повышенном уровне детализации (в том числе, больше частиц) и увеличенном расстоянии прорисовки. Ninja Theory также обеспечила для ПК-версии Senua’s Sacrifice поддержку технологий суперсэмплинга NVIDIA DLSS и AMD FSR.
Ещё один приятный бонус — возможность полностью переназначить клавиши управления на клавиатуре и геймпаде. Настроить внешний вид субтитров тоже теперь разрешается.
Со всеми изменениями можно ознакомиться в специально выпущенном по такому случаю трейлере.